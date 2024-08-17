В Воронежской области трех девочек нашли в багажнике авто пьяного мужчины

В Лисикинском районе Воронежской области сотрудники ГАИ задержали автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. В багажнике машины находились трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 16 августа. Водитель «Лады» проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться от экипажа, но был задержан.

В багажнике автомобиля находились три несовершеннолетние девочки. Нетрезвый 62-летний местный житель объяснил, что вез внучек в магазин за конфетами. За управление транспортным средством в состоянии опьянения пенсионеру грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав. Он также будет оштрафован за нарушение правил перевозки детей.

Ранее сообщалось, что в Омске сотрудники ГИБДД остановили мужчину с признаками опьянения, который на Lada Priora вез сына в детский сад. На место происшествия были вызваны инспекторы по делам несовершеннолетних, ребенка передали матери. Автомобиль был помещен на спецстоянку. За то, что водитель сел за руль, будучи лишенным прав, ему назначены судом 150 часов обязательных работ.

Ранее пьяный отец посадил за руль BMW X6 11-летнего сына.