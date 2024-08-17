Уволен арестованный замглавы ГУ МЧС по Кубани Симоненко

Заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, арестованного по подозрению в незаконном обогащении, сняли с должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Симоненко освобожден от должности заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю после его заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

Информация о нем также исчезла с сайта министерства.

Симоненко задержали 1 августа. Правоохранительные органы обнаружили у чиновника и членов его семьи активы на сумму 250 млн рублей, включая более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей. На все это имущество был наложен арест, Генпрокуратура потребовала конфискации.

Кроме того, ведомство требует изъять офисное здание, принадлежащее Симоненко. По данным ТАСС, оно было приобретено в 2014 году за 21 млн рублей и использовалось для сдачи в аренду.

Ранее Генпрокуратура объяснила, как подсчитала незаконно нажитое имущество Симоненко.