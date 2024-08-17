В Новосибирске сотрудница железной дороги успела вытолкнуть женщину из-под поезда

В Новосибирске сотрудница железной дороги сумела спасти женщину, которая стояла рядом с путями и не заметила приближавшуюся электричку. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на переезде «Западная площадка» и попал на записи камер видеонаблюдения. Женщина стояла рядом с железнодорожными путями и не заметила приближавшийся поезд. Ее увидела дежурная по переезду Наталья Мельцас, она успела оттолкнуть женщину от путей, через несколько секунд мимо промчалась электричка.

«Женщина спасена. А у меня — седые волосы», — рассказала сотрудница железнодорожного переезда.

Специалисты напоминают, что нужно быть предельно внимательными, находясь рядом с железнодорожными путями.

До этого сообщалось, что в Ярославской области девятилетний мальчик попал под тепловоз и выжил. Инцидент произошел на станции Кострома-Новая Северной железной дороги, школьник получил травму головы, его забрали в больницу.

Ранее школьники едва не попали под поезд, пытаясь помешать его движению.