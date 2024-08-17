Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции Чуркина

Адвокат россиянина Игоря Чуркина Кристиан Рубилар заявил, что Украина не предоставила Аргентине достаточных оснований для экстрадиции россиянина. Его слова передает РИА Новости.

По словам адвоката, суд может отклонить экстрадицию россиянина.

«Ответ достаточно скандальный. Ни один судья [на Украине] не подписал (запрос. — «Газета.Ru») об экстрадиции, у них нет доказательств (вины Чуркина. — «Газета.Ru»), они применяют к нему военные законы», — поделился Рубилар.

До этого он сообщал, что прокуратура Аргентины обратилась к украинским властям за документами по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина.

В январе полиция Аргентины задержала Чуркина по запросу Украины. Представители украинских правоохранительных органов заявили, что россиянин якобы обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

Позже глава консульского отдела посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова рассказала, что Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.