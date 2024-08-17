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Роструд планирует создать реестр работодателей с нелегальной занятостью

Минтруда РФ: с 2025 года появится реестр работодателей с нелегальной занятостью

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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Роструд с 1 января 2025 года планирует сформировать реестр работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

В ведомстве указали, что в планируемый список могут попасть компании, которые занимаются подменой трудовых отношений российских граждан гражданско-правовыми договорами. Также в него могут попасть те компании, которые занимаются уклонением от заключения официальных трудовых договоров с работниками.

В министерстве отметили, что вносить в реестр будут на основании решения об административном правонарушении. Планируется, что он будет касаться уклонения от оформления или в целом ненадлежащего оформления трудового договора.

По данным ведомства, список будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Работодатель будет находиться в реестре в течение одного года с момента последнего установленного нарушения.

До этого сообщалось, что Правительство РФ рекомендовало создать в российских регионах межведомственные комиссии. Планировалось, что они занимались бы борьбой с нелегальной занятостью.

Ранее в России поручили создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью.

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