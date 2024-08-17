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В МВД рассказали о снижении преступности среди мигрантов

МВД России: преступность среди мигрантов в России снизилась

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Преступность среди мигрантов в России снизилась. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«По итогам семи месяцев 2024 года зафиксировано снижение количества преступлений почти на 5%. Число мигрантов, совершивших противоправные деяния, уменьшилось на 3,1%», — написала она.

Волк добавила, что количество тяжких и особо тяжких преступлений, которые были совершены мигрантами, уменьшилось на 9,2%.

В свою очередь преступления против половой неприкосновенности — на 2,5%. Что касается противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то они уменьшились на 21,7%. Волк подчеркнула, что улучшению состояния статистики по преступлениям мигрантов способствовали меры, принятые МВД.

До этого сообщалось, что введение биометрического контроля за мигрантами может сократить число совершенных ими преступлений.

Ранее петербургская полиция накрыла незаконный канал миграции, легализовавший сотни иностранцев.

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