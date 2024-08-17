В одном из российских регионов в выходные ожидаются первые заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Магаданской области на выходных ожидается до — 5°C.

По словам синоптика, отрицательную температуру можно ожидать в ночное время.

«В выходные дни в Магаданской области прогнозируются заморозки до минус 5 градусов ночью», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что на следующей неделе в Магаданской области температура в ночное время суток поднимется до 0°С, а потом составит от 0°С до +3°С.

До этого Вильфанд говорил, что в некоторых регионах России в ближайшие дни ожидается похолодание. Речь идет о Хабаровском и Приморском крае. Температура там снизится до +20°С.

В регионах, где ожидается похолодание, пойдут сильные дожди, к выходным они дойдут до юга Сибири и Дальнего Востока. Однако на северо-востоке Якутии пятый класс пожароопасности останется и распространится на север, предупредил метеоролог.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.