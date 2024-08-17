Врач раскрыл правду о «живых» продуктах

Никакой разницы между обычными продуктами и продуктами, маркированными как живые, нет. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой диетологии РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

«Технология производства сметаны и кефира одинаковая. Это исключительно маркетинговый ход в условиях высокой конкуренции за потребителя. Маркетологи в принципе ориентированы на нужды и потребности клиентов так, чтобы выбирали именно этот товар», — объяснил он.

С учетом курса на здоровый образ жизни люди, которые, допустим, не выполняют все требования по физической активности, закаливанию и отказу от вредных привычек, стараются употреблять здоровые продукты и использовать натуральную косметику.

«Так, люди выбирают живую сметану, живой кефир, живое пиво, живой квас, поскольку в их названии содержится отсылка к природе. По такой же логике потребителей привлекает шампунь на медовом молоке степных кобылиц, происхождение которого неизвестно, но внушает доверие на момент покупки. На деле состав шампуня далеко не многим подходит и вызывает раздражение кожи», — резюмировал Березников.

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