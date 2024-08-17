Эксперт рассказал, как соблюдать безопасность дорожного движения на самокате

В прошлом году самокаты получили официальный статус и появились в ПДД под термином «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Для них определили скоростные и возрастные ограничения, обозначили места для поездок, появились штрафы за нарушения ПДД пользователями СИМ. Тем не менее некоторые водители самокатов продолжают игнорировать правила дорожного движения, забывая, что это может привести к инцидентам с другими участниками движения, падениям и травмам. О том, как обезопасить себя на дороге, «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сервиса кикшеринга МТС Юрент Иван Туринге.

Помимо закрепленных в ПДД правил есть и у сервисов кикшеринга. Если коротко, то можно выделить семь основных.

«На одном самокате может ехать только один человек. Запрещено кататься на самокатах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Необходимо спешиваться на пешеходных переходах. Сервисы аренды запрещают использование самоката до 18 лет. Преимущество всегда у пешехода — на переполненном тротуаре нужно не сигналить в спины, а спешиваться. Ехать нужно по велодорожке, при ее отсутствии — по тротуару. Выезд на дорогу разрешен только там, где разрешено движение для велосипедистов. Парковаться можно только в специально отведенных местах, отмеченных в приложении», — объяснил он.

Также ПДД разрешают ехать на СИМ не быстрее чем 25 км/ч, но на всех шеринговых самокатах установлено ограничение скорости до этого значения. Некоторые города вводят специальные «медленные зоны», где скорость автоматически и плавно (без участия пользователя) снижается до определенного показателя. Например, 20 или 15 км/ч. В Москве, к примеру, таких зон более 300. А вот владельцам частных самокатов нужно соблюдать требования по ограничению скорости самостоятельно.

«Самая частая причина инцидентов с самокатами — неспешивание на пешеходных переходах. Это же подтверждает печальная статистика МВД: почти каждое третье ДТП с летальным исходом с участием транспортных средств и самокатов происходит из-за неспешивания пользователей СИМ. Перед выездом на проезжую часть даже на скорости 10 км/ч пользователь СИМ не успевает адекватно оценить обстановку, и может не заметить автомобиль. Автомобилист же в этом случае попросту не успеет вовремя среагировать и затормозить перед быстро движущимся водителем самоката», — добавил Туринге.

При этом спешиваться необходимо даже на регулируемых пешеходных переходах, поскольку всегда есть риск задеть пешеходов, которые, например, отвлеклись или засмотрелись в телефон. А еще зона риска — выезды из дворов. Часто автомобилисты не успевают заметить водителей самокатов, если они пролетают разрыв тротуара на скорости, поэтому здесь также рекомендуется спешиваться.

Еще один «лидер» по инцидентам — езда вдвоем. При таких поездках снижается управляемость самокатом и его маневренность. Самокат рассчитан только на одного человека, поэтому поездки на одном самокате вдвоем и более человек часто заканчиваются падениями или столкновениями.

«На возрастном ограничении настаивают все операторы кикшеринга – это прописано в оферте, а за передачу управления ребенку предусмотрен штраф. Москва, к примеру, поручила сервисам ужесточить наказание за такое нарушение до 100 тысяч рублей. Тут все просто — дети часто не осознают ответственность при управлении транспортным средством, не имеют нужной реакции и опыта оценки обстановки. К сожалению, часто свои аккаунты подросткам отдают сами взрослые — так делать категорически нельзя. Сами сервисы сейчас также повышают штрафы за это», — подчеркнул эксперт.

Для повышения культуры вождения сервисы кикшеринга проводят специальные «школы вождения», вводят тестирования на ПДД для самокатов. Информация о ПДД имеется в приложении и на сайтах сервисов кикшеринга. Но вообще достаточно просто изучить ПДД самостоятельно на популярных сайтах или с помощью приложений, резюмировал Туринге.

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