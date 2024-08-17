Россиянам рассказали, из каких стран и какие товары лучше заказывать

На сегодняшний день существует огромное количество возможностей заказать любой товар из-за рубежа. Но есть много нюансов, в которых стоит разбираться, чтобы не прогадать с покупкой. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса CDEK.Shopping Елизавета Попова, Антон Демчук и Александр Кривомаз — руководители категорий Fashion и Электроника, а также проекта CDEK.Shopping Auto.

«В первую очередь, стоит понимать, товары из какой категории вам нужны. Если вы хотите заказать электронику, то лучшим вариантом станет — Китай. Там представлен огромный ассортимент в данных категориях. Если ваш глаз упал на парфюмерию, то лучше выбирать Германию. Сейчас оттуда доступна самая быстрая доставка в срок от 7 дней. Для заказа одежды существуют удобные маркетплейсы: Shein, Farfetch и ASOS. Все они концентрируются на разных сегментах одежды. А большинство товарного ряда представлено из Европы и США. На Farfetch представлены бренды класса премиум и люкс, при этом пользователям предлагают распродажи коллекций и большой ассортимент. На Shein пользователи могут найти трендовые вещи по сравнительно низким ценам. На ASOS представлены товары собственной торговой марки и знаменитые бренды. Также здесь выставлены специальные линейки Plus-Size и Petite», — объяснили они.

Для заказа кроссовок и обуви лучше всех подойдет китайский сервис Poizon. Он предлагает пользователям сертификаты качества и более выгодные цены по сравнению с европейскими. Для выбора автомобиля стоит ориентироваться на китайских поставщиков. Эта рекомендация обусловлена лояльным отношением к поставкам автомобилей из Китая в РФ и, выгодной логистикой. Помимо автомобилей китайских компаний, можно заказать и машины некоторых европейских марок, имеющих производства, локализованные в Китае.

«Важный момент, если вы решили заказывать электронику из Китая: в технике из Китая может отсутствовать русский язык или не работать некоторые встроенные функции. В любом случае, эти недостатки легко исправить, как самому, так и при помощи сервисных центров. Почти такая же ситуация и в умной бытовой технике — роботах-пылесосах, кондиционерах, стиральных машинах и т.д, где имеются «умные функции». Приложения для такой техники могут не иметь русского языка официально, но в сети полно различных русификаторов. Довольно часто роботы-пылесосы могут не подключаться к приложению, т.к. рассчитаны для китайского рынка, но и этот нюанс легко решается различными прошивками и настройками сети Wi-Fi, которых в сети достаточно. Даже с тратами на специалистов для настройки языка и прочего, такая техника обойдется значительно дешевле, чем глобальная версия. Разница между позициями может достигать до 60 тысяч рублей. Перед пользователем встает выбор — купить дешевле из Китая и немного повозиться с настройкой, либо переплатить за глобальную версию и не заморачиваться», — отметили специалисты.

С ноутбуками наиболее интересная ситуация — они отличаются от глобальных версий только лишь операционной системой, а именно одноязычной Windows на китайском языке, которую можно переустановить на какую угодно, при этом цены на ноутбуки значительно ниже, чем в других странах, а по «железу» ничем не уступают. С товарами других категорий похожая ситуация. Одни и те же кроссовки из Италии и Китая могут иметь разницу в цене более чем в 1.5 раза. В автомобилях разница заключается в трех пунктах: отсутствие русского языка в ПО; китайские авто в основном (99%): бензиновые, гибридные и электрические (дизельных нет), что соответствует мировому тренду нацеленности на экологию; лонг версии всех авто: например, BMW, Merсedes L-версии — это удлиненная на 15-20 см версия всеми любимых марок немецких брендов, обусловлено это любовью китайцев ко всему лучшему и большему.

«Электроника и бытовая техника дешевле всего в Китае и Вьетнаме. Во Вьетнаме сейчас активно строятся заводы Apple и Samsung, на которых производят глобальные версии гаджетов. Это первое преимущество для пользователей. А второе — это, конечно, цены. Например, Samsung Galaxy S24 в первые дни после выхода дешевле всего стоил именно во Вьетнаме. Но часто в США тоже выходит дешевле благодаря акциям, где можно получить товар за 50%, а то и 40% от начальной цены. Дороже всего в этих категориях товары из Южной Кореи, ОАЭ и Европы», — подчеркнули эксперты.

В категории одежды и товаров красоты дешевле всех — Китай, но если вам интересны уникальные коллекции, которые доступны только в определенной стране, ограниченным тиражом, то стоит обратить внимание на товары из Европы и США. Также, в Европе чаще всего проводятся международные распродажи.

«В Китае также самые дешевые автомобили, благодаря политике государства и объему рынка, на котором действуют различные субсидии. Каждый бренд, даже европейский стремится занять долю рынка и для этого размещает заводы на территории КНР , предоставляя возможность купить автомобиль местного производства. В последнее время намечается тенденция запрета на экспорт «европейских» брендов из Китая из-за санкций, влияющих на страну», — сказали эксперты.

В США машины местных брендов дешевле, но и европейские, японские не хотят уступать платежеспособный рынок. Например, BMW X5 или X7 будут стоить дешевле, чем в Европе. Для российского клиента эти машины желанны, но из-за долгой логистики становятся дороже. Также интересен рынок Кореи на локальные бренды и даже европейские. Местные комплектации автомобилей богаче чем европейские, а цены ниже. Европейский рынок всегда интересен своими ценами и новинками, но он стал дороже за счет логистики, которая теперь увеличилась и проходит через Турцию.

Перед тем, как заказывать что-либо из-за рубежа, нужно быть готовым, что сроки доставки могут меняться. Это обусловлено весьма сложными отношениями РФ с остальным миром и каждый день возникают различные ситуации, которые могут повлиять на логистические цепочки.

«Обращайте особое внимание на размерную сетку (например, лучше измерять стопу в см, если берете обувь, так как размеры в разных странах могут отличаться), потому что примерить сразу несколько разных размеров и вернуть не получится. Не заказывайте с рук или у ненадежных посредников», — резюмировали они.

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