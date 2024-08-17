Россиян предупредили о штрафах за самостоятельный ремонт труб и батарей в квартире

Кажется, что старые радиаторы отопления и трубы, отлитые еще в советские времена, — это оборудование на века. Однако такие трубы ржавеют, текут, а иногда даже взрываются. Продолжая время от времени латать и подкрашивать их, мы по сути готовим себе же бомбу замедленного действия, рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Главная опасность старых труб и батарей заключается в том, что ожидать можно чего угодно в любой момент. В лучшем случае даст знать о себе преклонный возраст соединений, и дело кончится лишь протечкой. Ржавчина точит трубы не только снаружи, но и внутри, и это самое опасное, что можно придумать. Стенки трубы становятся тоньше, а сами кусочки ржавчины отправляются в свободное плавание и могут где-то встать засором. Стоит лишь повысить давление, и батарея лопнет. Последствия потопа в результате прорыва будут серьезными не только для вашего интерьера, но и для спокойствия соседей снизу. Чтобы не подвергать риску себя и соседей, немедленно меняйте трубы, если заметили течь или ржавчину», — объяснил он.

По словам эксперта, ремонт труб водоснабжения — это полностью забота управляющей компании.

«Вам должны все починить бесплатно, так как это часть общедомового имущества. Самостоятельно проводить такие работы нельзя, могут выписать штраф. К слову, замену радиаторов коммунальщики тоже могут провести за свой счет, но для этого нужно, чтобы батарея присоединялась к главной трубе напрямую, без запорного клапана», — отметил Васильев.

Что еще ни в коем случае нельзя делать с трубами, так это замуровывать их в короба из ГКЛ или другого материала. Многие жильцы делают это для декора, чтобы спрятать коммуникации за эстетичной ширмой.

«Крайне не рекомендую так делать. Прежде всего, вы маскируете трубы от себя же, и в ответственный момент просто не увидите, как где-то подтекает соединение. Создавая короб поверх труб, вы также усложняете доступ к ним. Если потребуются серьезные работы, мастера вправе просто сломать короб, чтобы добраться до проблемного участка», — подчеркнул специалист.

Старые трубы и радиаторы отопления — это потенциальная опасность протечки или прорыва, которая соседствует буквально рядом с вами. Будьте внимательны к себе и своим соседям и заблаговременно меняйте уже отжившие свой век водопроводные коммуникации, резюмировал Васильев.

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