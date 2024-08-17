Доктор ветеринарных наук рассказала о том, как помочь бездомным животным

По статистике, количество семей с домашними питомцами в России растет — уже 56% семей имеют кошку и собаку. Однако, в нашей стране пока еще много бездомных кошек и собак — их более 4 млн. Брошенные или потерявшиеся питомцы страдают от голода, болезней и постоянной борьбы за жизнь. О том, как помочь бездомным животным, если нет возможности взять питомца к себе домой, «Газете.Ru» рассказала Марианна Онуфриенко, доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных.

«Пожертвование в благотворительные организации — пожалуй, самый простой, но при этом один из самых действенных способов. Для этого не потребуется даже напрямую контактировать с животными, а ресурсы организаций позволяют распределять средства между приютами для бездомных животных и оказывать им профессиональную помощь», — рассказала эксперт.

Некоторые фонды занимаются не только сбором средств, но и помощью животным напрямую, особенно тем, кто прямо сейчас на улице.

«Не всех удается пристроить в семьи, а мест в приютах, к сожалению, тоже не хватает для всех. Поэтому существует классическая программа работы с бездомными животными — «ОСВВ» или «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Это гуманно и безболезненно для самих животных, при этом во многом решает проблему размножения и агрессии среди бездомных собак. На данный момент в России этим часто занимаются благотворительные организации при поддержке ветклиник и приютов», — пояснила ветврач.

Волонтерство — это тоже хороший способ помочь животным, особенно для тех, кто готов принимать участие лично. Волонтеры могут помогать приютам с выгулом животных, уборкой территорий. Некоторые акции, такие как «Пойдем домой», «Щедрый вторник», «Собака на работе», направлены на распространение информации о животных, нуждающихся в помощи, а также развитие культуры ответственного содержания — часто им тоже требуется волонтерская поддержка.

Можно также помогать приютам с пристройством животных.

«Большинство приютов у нас переполнено. При этом многие люди, решающие завести питомца, даже не знают, где его найти. Важно помогать приютам искать хозяев для животных — например, размещать в соцсетях посты о питомцах, которые ищут новые семьи», — отметила Онуфриенко.

Кроме того, существуют специализированные сайты, например, Kinpet или Zotan, где можно размещать объявления о поиске новых хозяев для бездомных собак и кошек.

«Для помощи животным существует множество вариантов: от пожертвований денег и покупки лекарств до личного участия. Не нужно много: выйдя на прогулку с питомцем из приюта или перечислив деньги на пакет корма, вы уже внесете свой вклад в помощь бездомным питомцам», — резюмировала эксперт.

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