Жертве изнасилования заплатили за то, что виновник преступления не был наказан

В Великобритании женщина получила выплату после прекращения дела об изнасиловании, произошедшего во сне. Об этом сообщает Би-би-си.

В 2017 году Джейд Блю МакКроссен-Нетеркотт обратилась в полицию, сообщив, что, по ее мнению, ее изнасиловали, пока она спала. Женщина рассказала, что проснулась полуголой и обнаружила на полу сломанное ожерелье.

Предполагаемый насильник отказался от дачи показаний и выслушал обвинения, но за несколько дней до начала судебного процесса, Джейд сообщили, что ее дело не будет передано в суд.

Адвокаты обвиняемого добились прекращения следствия, так как доказали, что у пострадавшей якобы случился приступ сексомнии — редкого расстройства, которое заставляет человека совершать сексуальные действия во время сна. Защита подключила к делу двух экспертов, и они дали свои заключения после того, как изучили материалы допроса, в котором Джейд расспрашивали о привычках сна. Ни один из специалистов, как уточняется, не встречался и не разговаривал с жертвой.

В 2021 году Джейд подала апелляцию, предусматривающую право жертвы на пересмотр дела, а в ответ получила лишь письмо с извинениями. После нескольких лет борьбы Джейд добилась выплаты ей £35 тыс. за бездействие правоохранителей.

«Меня не волнует финансовая сторона дела. Я хочу добиться системных изменений», — утверждает британка.

В итоге женщина стала первой из потерпевших, кто смог получить компенсацию из-за решения Королевской прокурорской службы прекратить дело до суда.

Ранее денежную компенсацию получил пенсионер, которого в детстве изнасиловал священник.