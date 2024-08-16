Россиянка спасла своего мужа, выкупив его у похитителей

Злоумышленники похитили россиянина и потребовали от его жены выкуп. Девушка собрала 250 тысяч рублей и вернула мужа, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным издания, 34-летний мужчина из Нижнего Новгорода «стал жертвой криминальной схемы» в Петербурге. Его избили и затолкали в автомобиль, угрожая оружием. Похитители потребовали от жертвы выкуп в размере 250 тысяч рублей. Нижегородец обратился к своей жене Ольге, которая в течение нескольких дней собрала требуемую сумму. Она передала деньги злоумышленникам в Ленинградской области. Правонарушители отдали ей мужа.

Пара обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают вымогателей, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

8 августа в Петербурге суд приговорил мужчину к трем с половиной годам колонии строгого режима за похищение человека и вымогательство.

Ранее россиянка родила от своего похитителя и спустя три года заявила на него в полицию.