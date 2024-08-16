Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилые супруги потерялись в лесу Тверской области из-за магнитной аномалии

Пенсионеры из Тверской области ушли в лес и заблудились из-за магнитной аномалии

close
100%
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

В Тверской области поисковики вывели из леса пенсионеров, заблудившихся из-за магнитной аномалии. Историю их спасения опубликовали в группе ВПСО «Сова» во «ВКонтакте».

Как рассказала дочь грибников, 11 августа ее родители ушли в лес под Лихославлем, но потеряли ориентир и, следуя стрелкам компаса, стали ходить кругами. В этот момент женщина решила позвонить своей матери и узнала, что родители заблудились.

«Уже после нам сказали, что в этих лесах есть места, где компас глючит. Какая-то якобы аномальная зона», — написала она.

Вечером к поиску грибников подключились сотрудники МЧС. Они включили сирену, чтобы помочь пенсионерам выйти, но это не помогло. Тогда в лес отправились волонтеры.

Потерявшиеся супруги сумели отправить геометку и развести костер. Они оставались на одном месте до тех пор, пока их не нашли члены поискового отряда «Сова». Из леса пенсионеры в сопровождении шести волонтеров вышли только в пол четвертого утра.

Ранее россиянам назвали главные ошибки потерявшихся в лесу людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами