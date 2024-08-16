Глава Курской области подтвердил разрушение моста через реку Сейм

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил информацию о разрушении автомобильного моста через реку Сейм в Глушковском районе в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины. Данную информацию он опубликовал в Telegram-канале.

Политик отметил, что постоянно находится на связи с администрацией района.

«Также продолжает работу оперативный штаб, по итогам будут опубликованы соответствующие решения», – подчеркнул Смирнов.

16 августа советник Смирнова Роман Алехин заявил, что украинские военные разрушили мост через реку Сейм, выпустив по переправе несколько ракет HIMARS американского производства. В связи с этим часть сел района оказалась отрезана — это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.

По данным Алехина, таким образом ВСУ перешли к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм.

Ранее в Минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа.