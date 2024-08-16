Мужчина напал в подсобке на директора подмосковного магазина и изрезал ее ножом

В подмосковном Подольске мужчина изрезал ножом директора магазина. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным источника канала, 25-летний молодой человек напал с ножом на 39-летнюю управляющую магазином в подсобке. Злоумышленник нанес ей множество ударов в область грудной клетки, живота, поясницы, а также лица и ягодиц.

Нападавшего остановили очевидцы, к настоящему времени ему уже предъявили обвинение. Израненную женщину госпитализировали. Сейчас она находится в больнице. Мужчина признал свою вину, его мотивы остаются неизвестными.

Ранее в Свердловской области мужчина гонялся за посетителями кафе со сковородкой и ножом.