Возбуждено дело после гибели сотрудников «Народного фронта» в Курской области

Следователи завели уголовное дело после гибели двух сотрудников «Народного фронта» (НФ) в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«По факту гибели в приграничных районах Курской области в результате агрессии вооруженных формирований Украины 2-х сотрудников Народного фронта, а также ранения 1-го активиста, военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль «Народного фронта» в Курской области, в результате чего погибли два сотрудника, еще один получил ранение.

В числе погибших — медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в Донецкой народной республике (ДНР) Николай Ковалев (позывной «Чапай») и координатор по СМИ регионального исполкома «Народного фронта» в ДНР Давид Соколов (позывной «Тюр»). Заместитель руководителя регионального исполкома НФ в Краснодарском крае Федор Геращенко (позывной «Архангел») был госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами.

Ранее сообщалось, что в Курской области более тысячи человек пропали после вторжения ВСУ.