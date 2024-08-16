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Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара сложной

Балицкий: ВСУ ежедневно обстреливают ЗАЭС, ситуация с энергоснабжением сложная

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают ежедневно обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на рабочей встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил электроснабжение предприятий города Энергодара. По словам Балицкого, противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию.

«Ситуация с электроснабжением города атомщиков достаточно сложная», — подчеркнул губернатор Запорожской области, отметив, что в регионе продолжают оперативно восстанавливать разрушения и обеспечивать безопасность станции.

12 августа Балицкий заявил об отсутствии опасности после атаки ВСУ по ЗАЭС.

Днем ранее инфраструктура станции впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Затем стало известно, что в районе градирен ЗАЭС произошел пожар.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

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