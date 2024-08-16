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В Польше замедлили пропуск автомобилей на границе с РФ

Польские пограничники замедлили пропуск автомобилей на границе с РФ

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Игорь Зарембо/РИА Новости

Польские пограничники в ночь на 16 августа без объяснения причин замедлили работу по оформлению транспорта на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

«Снижение темпа работы вызвало скопление автотранспорта: по состоянию на 10:00 16 августа перед пунктом пропуска выезда ожидали 120 легковых автомобилей, еще 50, полностью оформленные сотрудниками МАПП Мамоново-2, находились на нейтральной полосе в направлении Республики Польша», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для оказания помощи людям были предоставлены два автомобиля МЧС России. Также с главами Мамоновского и Багратионовского округов договорились о предоставлении воды и питания для ожидающих очередь граждан. Помимо этого, россияне смогут безвозмездно воспользоваться туалетными комнатами на ближайших заправках.

Накануне телеканал TVP Info со ссылкой на заместителя главы минобороны Польши Цезария Томчика сообщил, что на границе Польши и Калининградской области появится система активного наблюдения. Работы выполнят в рамках реализации проекта «Восточный щит».

Ранее в Польше оценили расходы комиссии по расследованию «российского влияния».

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