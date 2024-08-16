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Названа причина смерти 37-летней актрисы Малого театра

Актриса Малого театра Васильева умерла в возрасте 37 лет от несчастного случая

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Телеграм-канал Малый театр

Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева ушла из жизни в возрасте 37 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

«15 августа в результате несчастного случая не стало молодой актрисы Екатерины Васильевой», — отмечается в записи.

В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. В 2011 году она окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина и стала выступать в Малом театре. Дебютным выступлением молодой актрисы стала роль в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Всего на сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей.

16 августа стало известно, что заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова умерла в возрасте 78 лет. Артистка сыграла более 80 ролей, в том числе Мальвину из «Нестерки», Марселу из «Хама» и Варвару Ивановну из «Касатки». Скворцова пользовалась большой популярностью у белорусских зрителей и критиков.

30 мая умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Российская актриса скончалась на 54-м году жизни.

Ранее умер актер из сериала «Кухня» Гилинов.

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