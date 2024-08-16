Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Новый Нострадамус» предсказал, что ждет человечество в 2024 году

Tyla: новый Нострадамус предсказал, что в 2024 году людей ждет мировая война и пандемия

close
100%
athos_salome/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Называющий себя «новым Нострадамусом» мужчина из Бразилии предсказал, что ждет человечество в 2024 году, пишет Tyla. По словам бразильца, его прошлые прогнозы сбывались.

Атос Саломе из Бразилии рассказал, что назван в честь одноименного философа и астролога конца XVI века, который на протяжении жизни делал многочисленные прогнозы относительно будущего нашей планеты.

По словам «нового Нострадамуса», почти все из его прогнозов сбывались. Например, он предсказал пандемию COVID-19. Теперь же бразилец сделал новое предсказание о том, что ждет человечество в 2024 году.

Саломе считает, что в 2024 году начнется третья мировая война, но глобальный конфликт, по его мнению, будет вызван «совершенно другой угрозой», не связанной с событиями на европейском континенте и на Ближнем Востоке.

Кроме того, Атос предупредил, что человечество ждет новая пандемия, которая окажется намного опаснее, чем COVID-19. Он утверждает, что ее очаг возникнет на Южном полюсе. А еще люди, уверяет он, в 2024 году научатся общаться с потусторонним миром — в этом им поможет искусственный интеллект.

Ранее ученые расшифровали древнейший сборник предсказаний лунных затмений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами