«Новый Нострадамус» предсказал, что ждет человечество в 2024 году

Называющий себя «новым Нострадамусом» мужчина из Бразилии предсказал, что ждет человечество в 2024 году, пишет Tyla. По словам бразильца, его прошлые прогнозы сбывались.

Атос Саломе из Бразилии рассказал, что назван в честь одноименного философа и астролога конца XVI века, который на протяжении жизни делал многочисленные прогнозы относительно будущего нашей планеты.

По словам «нового Нострадамуса», почти все из его прогнозов сбывались. Например, он предсказал пандемию COVID-19. Теперь же бразилец сделал новое предсказание о том, что ждет человечество в 2024 году.

Саломе считает, что в 2024 году начнется третья мировая война, но глобальный конфликт, по его мнению, будет вызван «совершенно другой угрозой», не связанной с событиями на европейском континенте и на Ближнем Востоке.

Кроме того, Атос предупредил, что человечество ждет новая пандемия, которая окажется намного опаснее, чем COVID-19. Он утверждает, что ее очаг возникнет на Южном полюсе. А еще люди, уверяет он, в 2024 году научатся общаться с потусторонним миром — в этом им поможет искусственный интеллект.

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