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В двух районах Приморья начали подключать электричество

В Хасанском и Надеждинском районах Приморья начали подключать электричество

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Unsplash

В Хасанском округе и Надеждинском районе Приморского края специалисты начали восстанавливать электроснабжение. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

В правительстве уточнили, что работы проводят специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). Сроки возобновления подачи энергии в районах не уточняются.

В пресс-службе ДРСК сообщили, что подключение оставшихся потребителей в Приморье планируется окончить в течение 1-1,5 часа. На текущий момент, по данным компании, электроснабжение восстановили у 90% жителей региона.

«Во Владивостоке, Артеме и Уссурийске энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями продолжают подключение оставшейся части потребителей», — говорится в сообщении.

16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Оно затронуло Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.

Telegram-канал «Newsbox24.tv» опубликовал видео аварии на Лучегорской ГРЭС, который вызвал проблемы в электроснабжении граждан.

Ранее в Приморье восстановили движение поездов.

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