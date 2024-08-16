В Карелии глава поселения покинула пост из-за долгов

Глава Мегрегского сельского поселения Республики Карелия Алевтина Козлова сложила полномочия из-за накопленных долгов, за ней ушли и остальные сотрудники местного самоуправления. Об этом сообщает газета «Петрозаводск говорит».

Жители деревни Мегрега Олонецкого района сообщили изданию, что на здании администрации висит замок.

По словам местных жителей поселения, «глава была хорошая, но попала на удочку мошенников и много задолжала, теперь будет банкротиться».

«Анархия! Такого чуда у нас еще не было!» – жалуются сельчане.

Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый, по имеющейся информации, сейчас находится на больничном и недоступен для связи. Антон Пешков, заместитель главы, подтвердил ее отсутствие в Мегрегском поселении, но отказался от комментариев о дальнейших действиях властей района.

До этого российский бизнесмен, основатель компании «Ямалдорстрой» Марс Гайнутдинов подал заявление на банкротство из-за долга по алиментам.

Ранее были раскрыты причины рекордных долгов россиян.