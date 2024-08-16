Эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью «Ридусу» прокомментировал массовый сбой в системе энергоснабжения Приморья. По словам эксперта, проблемы в крае схожи с теми, что недавно вызвали отключения электричества на Северном Кавказе и в Крыму, — развитие электросети отстает от роста потребностей региона.

«Там давно наблюдается определенный дефицит мощностей. Регион интенсивно развивается, тем более в последние несколько лет. Через него идут транспортные потоки. И в этом плане мощностей по производству электроэнергии не хватает. Запас определенный еще есть. Но темпы роста потребления больше, чем ввода объектов в эксплуатацию», — отметил Юшков.

16 августа во Владивостоке и его пригородах произошло массовое отключение электричества. Обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов города.

Помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка. В региональном Минэнерго сообщили, что в Приморском крае ситуация с электроснабжением остается сложной: Хасанский округ и Надеждинский район полностью остаются без света, а в пяти других муниципалитетах электроснабжение восстановлено частично. Исполняющая обязанности министра энергетики края Елена Шиш позднее подчеркнула, что электричество вернули уже в 80% домов во Владивостоке.

По данным Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье заключается в технологическом нарушении работы оборудования ГРЭС.

Ранее в Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем.