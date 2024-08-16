Власти Украины намерены эвакуировать из Сумской области еще больше людей

Власти Украины планируют эвакуировать еще 25 тысяч человек из Сумской области, которая граничит с РФ. Об этом заявил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телеканала «Рада».

«На данный момент эвакуировано 21 тыс. наших граждан, которые проживают в пограничной зоне в Сумской области. Мы готовы к эвакуации еще 25 тыс. человек», — сказал он.

По его словам, из региона уже эвакуированы 70% детей. Министр отметил, что местные жители часто отказываются от эвакуации.

14 августа Клименко сообщил, что украинские власти намерены эвакуировать жителей 183 населенных пунктов в Сумской области. Он добавил, что к текущему моменту эвакуированы уже более 20 тыс. граждан. В том числе из региона вывезли около 2,5 тыс. детей.

13 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о введении в Сумской области запрета на перемещение «всех категорий граждан» в 20-километровой приграничной зоне.

Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Между тем в Курской области продолжаются бои с ВСУ. Эвакуировано более 120 тыс. человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее медики ВСУ пожаловались на критическую ситуацию в Сумской области.