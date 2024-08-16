Заместителя главреда телеканала «Дождь» включили в список иноагентов

В список иноагентов включен заместитель главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Ренат Давлетгильдеев. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Давлетгильдеев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике», — уточнили в ведомстве, отметив, что журналист пропагандировал ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-отношения.

В Минюсте напомнили, что Давлетгильдеев является ведущим и шеф-редактором канала, принадлежащего иностранному агенту, он проживает за пределами России.

В ноябре 2021 года лидер ЛДПР Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» и Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в домогательствах. В 2018 году журналист утверждал, что помощники политика хотели отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР, а сам политик «лапал» его. В 2020 году он повторил эти слова в эфире «Дождя». По словам Жириновского, телеканал распространяет сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Глава ЛДПР потребовал взыскать с них по 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и опубликовать опровержение.

Ранее «Ветераны России» объяснили угрозами призыв признать Разина иноагентом.