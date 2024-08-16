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В «Роскосмосе» заявили о регулярных изменениях орбиты МКС из-за космического мусора

«Роскосмос»: в 2023 году МКС 16 раз меняла орбиту из-за космического мусора

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В 2023 году Международной космической станции (МКС) приходилось более полутора десятка раз маневрировать из-за сближения с космическим мусором. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова.

«Нам в прошлом году порядка 16 раз приходилось менять орбиту МКС, чтобы уйти от возможного столкновения [с космическим мусором]», – сказал Борисов на форуме «Территория смыслов».

До этого ученые Европейского космического агентства предупредили, что космическое пространство вокруг Земли наполняется мусором опасными темпами.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии нашли связь между космическим мусором и состоянием озонового слоя Земли, защищающего жизнь на планете от солнечного ультрафиолета. По их данным, концентрация опасных оксидов увеличилась восемь раз в период с 2016 по 2022 год и продолжит нарастать по мере вывода новых спутников на низкую околоземную орбиту.

Ранее ученые научились получать топливо из космического мусора.

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