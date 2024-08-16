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Челябинский магазинный вор взял молоток и расколотил окна супермаркета

В Челябинске магазинный вор расколотил окна супермаркета молотком

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Телеграм-канал Агентство чрезвычайных новостей

В Челябинске 28-летний вор расколотил окна магазина с помощью молотка. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Мопра. Злоумышленник пришел к помещению супермаркета в темное время суток и нанес не менее 40 ударов молотком по окнам торговой точки, а затем попытался проникнуть внутрь магазина. Причины действий мужчины на данный момент неизвестны.

После произошедшего вандала оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов, его доставили в отдел полиции. Стражи порядка проводят проверку.

Предварительно, мужчина за день до произошедшего совершил мелкую кражу в торговой точке. Позже он зачем-то решил вернуться на место преступления.

Ранее пьяный россиянин вломился в чужую квартиру, чтобы украсть телевизор, но уснул.

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