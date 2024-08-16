Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач оценила, насколько оспа обезьян опасна для людей

Врач Непомнящих: оспа обезьян не особо опасна для людей

close
100%
Reuters

Оспа обезьян достаточно легко протекает у людей, однако, в 2024 году вирус мутировал и начал распространяться быстрее обычного. Об этом «Пятому каналу» рассказала заместитель генерального директора научного центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

По ее словам, заболевание не является особо опасным.

«Тяжелое течение возникало у детей и у людей с ослабленным иммунитетом», — отметила специалист.

В зоне риска находятся дети в возрасте до восьми лет и те, у кого есть иммунодефицит или определенные кожные заболевания, например экзема. При этом оспа обезьян может грозить осложнениями, в числе которых сепсис, пневмония, энцефалит и менингоэнцефалит, заключила Непомнящих.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы. Глава международной организации Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

Ранее профессор оценил, ждать ли пандемии оспы обезьян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами