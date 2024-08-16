Врач оценила, насколько оспа обезьян опасна для людей

Оспа обезьян достаточно легко протекает у людей, однако, в 2024 году вирус мутировал и начал распространяться быстрее обычного. Об этом «Пятому каналу» рассказала заместитель генерального директора научного центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

По ее словам, заболевание не является особо опасным.

«Тяжелое течение возникало у детей и у людей с ослабленным иммунитетом», — отметила специалист.

В зоне риска находятся дети в возрасте до восьми лет и те, у кого есть иммунодефицит или определенные кожные заболевания, например экзема. При этом оспа обезьян может грозить осложнениями, в числе которых сепсис, пневмония, энцефалит и менингоэнцефалит, заключила Непомнящих.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы. Глава международной организации Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

Ранее профессор оценил, ждать ли пандемии оспы обезьян.