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На Украине завели дело против настоятеля одного из храмов УПЦ

СБУ завела дело против настоятеля храма УПЦ в Черкасской области

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SOPA Images/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) Украины заявила о возбуждении уголовного дела в отношении настоятеля одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области по обвинению в поддержке специальной военной операции РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение СБУ.

«Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Черкасской епархии УПЦ. На этот раз речь идет о настоятеле одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния», – говорится в сообщении.

По утверждению СБУ, настоятель храма оправдывал специальную военную операцию РФ и пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины.

Священнослужителя обвиняют по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии». Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

До этого сообщалось, что власти Украины готовятся возбудить уголовное дело против американского адвоката Роберта Амстердама, который занимается защитой интересов Украинской православной церкви.

Ранее комитет Рады одобрил законопроект, запрещающий УПЦ на Украине.

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