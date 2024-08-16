Стало известно о новых пострадавших в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Шебекино после двойного обстрела со стороны Украины ранены еще два мирных жителя.

По данным главы региона, мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. Кроме него, в результате атаки БПЛА еще один горожанин получил осколочное ранение локтевого сустава. Он обратился в Шебекинскую ЦРБ и позже был отпущен домой, госпитализация не потребовалась.

Также в результате атаки был посечен фасад торгового объекта.

16 августа Гладков сообщил, что город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны украинской армии.

Днем Минобороны РФ сообщало, что над Белгородской областью был сбит украинский дрон.

С 16 августа в девяти районах Белгородской области услуги связи стали бесплатными из-за режима ЧС.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.