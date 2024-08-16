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В Киеве с памятника воинам-афганцам пропала бронемашина

«Страна»: с постамента памятника воинам-афганцам в Киеве забрали БМП-1

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С постамента памятника воинам-афганцам, расположенного в Киеве, пропала БМП-1. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, бронемашина располагалась в Голосеевском районе украинской столицы. На месте мемориала остался постамент и памятная табличка.

Причины произошедшего и информация, куда отправили технику не уточняются.

В июле депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что городской совет Киева решил снести памятник одному из командиров партизанского движения Сидору Ковпаку, который находится в столичном парке Славы. В годы Великой Отечественной войны Ковпак возглавлял отряд, который действовал против нацистов на всей территории нынешней Украины.

В апреле департамент охраны культурного наследия мэрии Киева выступил против демонтажа арки Дружбы народов в центре украинской столицы. В ведомстве отметили, что арка символизирует толерантность народа Украины ко всем нациям, конфессиям и сообществам.

Ранее в МИД отреагировали на снос памятника Ломоносову в Харькове.

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