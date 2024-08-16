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Синоптик объяснил, соответствует ли погода в Москве августовской норме

Синоптик Шувалов: погода в Москве полностью соответствует августовской норме

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Погода в Московском регионе с умеренной температурой воздуха и периодическими дождями полностью соответствует августовской норме. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик также рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

«Прогноз в целом позитивный. Но безоблачное небо от нас уйдет. В субботу и воскресенье начнет прибавляться облачность. Москву и Подмосковье зацепит фронтальная зона, которая идет по северу. Небольших кратковременных дождей избежать не удастся, но они затронут скорее всего Москву и север области. Температура будет до 25 градусов», — сообщил Шувалов.

В понедельник, по его словам, столбики термометров поднимутся до 27°C, осадков не ожидается.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что в августе москвичей ждет теплое завершение календарного лета, прогноз погоды до конца месяца оптимистичный.

По ее словам, начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.

Ранее отпускникам рассказали, как избежать простуды по возвращении из жарких стран.

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