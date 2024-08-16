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В порту Сочи произошел пожар на яхте

В порту Сочи произошел пожар на яхте «Эврика», судно сгорело

В районе морского порта в Сочи произошел пожар, на опубликованных видео в соцсетях виден густой черный дым. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

По данным спасателей, горит яхта. Отмечается, что пожар локализован спасателями.

Telegram-канал «Любимый Сочи» пишет, что речь идет о яхте «Эврика». Отмечается, что причина возгорания — нарушение техники безопасности во время обслуживания. По предварительным данным, вспыхнули пары топлива во время замены бензонасоса.

Telegram-канал «Типичный Сочи», уточняет, что судно сгорело практически дотла.

Накануне сообщалось, что суперъяхта турецкого бизнесмена затонула с 16 людьми на борту у побережья Италии. Пламя охватило 47-метровую яхту Atina 10 августа, когда она стояла на якоре в порту курорта Ольбия на острове Сардиния. В тот момент на борту находились 16 человек, в том числе и владелец судна Серкан Боранджили.

Ранее российские туристы украли яхту на Карибских островах и начали сдавать ее в аренду на Черноморском побережье.

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