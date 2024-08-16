Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне снова слышны взрывы», — отмечается в сообщении.

15 августа глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявлял о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Херсонской области.

В ночь на 15 августа серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Херсонская область — субъект России, который находится в нижнем течении Днепра. Регион омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность, более того, продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, тогда как правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее в ряде районов Херсона власти Украины объявили эвакуацию.