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В минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа

Минздрав: от атак ВСУ на Курскую область пострадал 141 человек, включая 10 детей

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Shutterstock

В Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые произошли в регионе с 6 августа, 141 мирный гражданин поступил в больницы, включая 10 детей. Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности заместителя главы регионального минздрава Павел Алименко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Врио замминистра также сказал, что в медучреждениях области есть в достаточном количестве места, лекарственные препараты, медицинские изделия, предметы первой необходимости.

Министерство обороны России сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее Украине предрекли дальнейшие территориальные потери из-за атаки под Курском.

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Атаки на Курскую область
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