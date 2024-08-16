Депутат оценил новую функцию Rutube по быстрому переносу контента с YouTube

Запущенная Rutube функция быстрого переноса контента с YouTube может стать одним из основных драйверов перехода российских блогеров с американской платформы на отечественную, заявил журналистам член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По мнению парламентария, российским блогерам стоит быстрее переходить на отечественную платформу ради безопасности подписчиков.

«Последние сейчас вынуждены использовать опасные приложения, в том числе VPN-сервисы, которые якобы решают проблемы работы YouTube в России. Но по факту все эти приложения распространяют мошенники, чтобы украсть персональные данные наших граждан и получить доступ к их личным кабинетам на различных сервисах и аккаунтам в мессенджерах и соцсетях», — сказал Антон Немкин.

Депутат отметил, что россияне столкнулись с проблемами работы YouTube из-за того, что Google не намерен возобновлять обслуживание серверов в РФ.

«Кроме того, ИТ-гигант игнорирует требования Роскомнадзора о необходимости удалить противоправный контент на YouTube», — добавил Немкин.

С его мнением согласен первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он назвал новую функцию Rutube важной, уточнив, что она помогает российским блогерам продолжать создавать и монетизировать свой контент.

«YouTube сделал все, чтобы от него отвернулись российские блогеры: блокировки, отмена монетизации», — констатировал Малькевич.

Общественный деятель считает, что на Rutube блогеры смогут посвятить себя творчеству, не задумываясь, что их внезапно могут заблокировать и лишить заработка.

Член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий Пучков назвал новую функцию хорошим поводом для российских блогеров окончательно попрощаться с YouTube.

«На отечественной площадке много интересного и полезного контента», — сказал он.

Эксперт РОЦИТ, блогер, выпускник проекта «Мастерская новых медиа» Илья Гогуа также считает, что благодаря новой функции у российских блогеров появилась мотивация активнее переходить на отечественную онлайн-площадку, «чтобы на ней вести свою деятельность без опасения, что тебя внезапно удалят».

Ранее сообщалось, что Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube.