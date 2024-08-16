Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии признали экстремистским украинское объединение

МВД Белоруссии признало объединение «Погоня» экстремистским формированием

close
100%
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистским формированием общественное объединение «Погоня», зарегистрированное в ноябре 2022 года минюстом Украины. Об этом свидетельствует перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

В ведомстве уточнили, что объединение является общественной инициативой, которую создали в поддержку белорусского воинского формирования «Погоня». На текущий момент это подразделение участвует в боевых действиях на стороне Украины.

К числу создателей инициативы белорусское министерство относит находящихся за рубежом бывших спортсменов республики. В частности, основателем движения считается чемпион мира 2014 года по муай-тай по версии WBC Виталий Гурков, серебряный призер Олимпиады 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко.

Также к созданию инициативы причастны бывший член сборной Белоруссии по спортивной гимнастике Семен Букин и экс-тренер по гандболу Константин Яковлев.

В июле МВД России объявило в розыск белорусского бизнесмена, создателя военного отряда «Погоня» Вадима Прокопьева. Подразделение признано белорусскими властями экстремистской организацией.

Ранее Минск завел дело на организаторов белорусского формирования «Погоня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами