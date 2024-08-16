В Белоруссии признали экстремистским украинское объединение

Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистским формированием общественное объединение «Погоня», зарегистрированное в ноябре 2022 года минюстом Украины. Об этом свидетельствует перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

В ведомстве уточнили, что объединение является общественной инициативой, которую создали в поддержку белорусского воинского формирования «Погоня». На текущий момент это подразделение участвует в боевых действиях на стороне Украины.

К числу создателей инициативы белорусское министерство относит находящихся за рубежом бывших спортсменов республики. В частности, основателем движения считается чемпион мира 2014 года по муай-тай по версии WBC Виталий Гурков, серебряный призер Олимпиады 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко.

Также к созданию инициативы причастны бывший член сборной Белоруссии по спортивной гимнастике Семен Букин и экс-тренер по гандболу Константин Яковлев.

В июле МВД России объявило в розыск белорусского бизнесмена, создателя военного отряда «Погоня» Вадима Прокопьева. Подразделение признано белорусскими властями экстремистской организацией.

Ранее Минск завел дело на организаторов белорусского формирования «Погоня».