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Разыскиваемый мужчина устроился на работу в полицию

Oddity Central: разыскиваемый в США мужчина устроился на работу в мексиканскую полицию

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Разыскиваемый властями США мужчина устроился на работу в мексиканскую полицию, пишет Oddity Central.

В декабре 2004 года Антонион Риано поссорился в баре с мужчиной, которому выстрелил в лицо из пистолета. После этого он пустился в бега и сумел скрыться от полиции, несмотря на федеральный розыск. Спустя 20 лет следователи прекратили его активные поиски, пока один из детективов не наткнулся на социальные сети беглеца.

«Я подумал: «Боже мой, вот он!» Немного поседевший, немного старше, но это был он», — рассказал полицейский.

Оказалось, Антонион сам устроился в полицию, но в Мексике. Вскоре офицеры связались с мексиканскими коллегами и попросили арестовать Риано и депортировать его в США. После этого мужчина был уволен с работы и был передан в руки американских правоохранителей.

Теперь беглеца ждет суд. На вопрос, почему он стал полицейским в Мексике, мужчина ответил, что хотел принести пользу обществу.

Ранее в США полицейские спасли кошку с консервной банкой на голове.

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