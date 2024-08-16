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Напавшего на детей с игрушечным пистолетом забайкальца задержали

В Чите задержали напавшего с игрушечным пистолетом на детей мужчину

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МВД РФ по Забайкальскому краю

В Чите правоохранители вычислили и задержали местного жителя, который напал на несовершеннолетних, угрожая им игрушечным пистолетом. Видео задержания 28-летнего мужчины опубликовало «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Инцидент с участием злоумышленника произошел в микрорайоне Батарейный. Читинец подошел с игрушечным пистолетом к 13-летним мальчикам и потребовал у них отдать ему все ценное. Испугавшись, дети передали мужчине два смартфона.

В дальнейшем один из гаджетов преступник продал своему знакомому, а второй — выбросил в лес.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне сообщалось, что в Йошкар-Оле полиция задержала мужчину, который пошел на разбойное нападение с игрушечным пистолетом ради пяти пачек аскорбинки. Злоумышленником оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

Ранее полицейский выстрелил в подростка с игрушечным пистолетом.

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