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Первоклассникам в Подмосковье подарят школьные рюкзаки

Более 1,5 тыс. первоклассников Подмосковья получат рюкзаки к 1 сентября

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В Московской области к 1 сентября помогут семьям с низкими доходами, в которых ребенок в этом году отправится в первый класс, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Как рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, первоклассники получат рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями к школе.

Она добавила, что к 1 сентября планируется выдать более 1500 рюкзаков.

В рюкзаке есть все необходимое, что может потребоваться школьнику в первом классе: тетради, пенал, канцелярия, краски, цветная бумага и картон, альбом, пластилин.

Данную меру поддержки получили семьи, в которых ребенок в этом году идет в первый класс и доход которой на каждого члена семьи не превышает 18 296 рублей.

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