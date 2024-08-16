Первоклассникам в Подмосковье подарят школьные рюкзаки

В Московской области к 1 сентября помогут семьям с низкими доходами, в которых ребенок в этом году отправится в первый класс, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Как рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, первоклассники получат рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями к школе.

Она добавила, что к 1 сентября планируется выдать более 1500 рюкзаков.

В рюкзаке есть все необходимое, что может потребоваться школьнику в первом классе: тетради, пенал, канцелярия, краски, цветная бумага и картон, альбом, пластилин.

Данную меру поддержки получили семьи, в которых ребенок в этом году идет в первый класс и доход которой на каждого члена семьи не превышает 18 296 рублей.