Магнитогорец захотел продлить срок действия сим-карты и отдал сбережения мошенникам

В Магнитогорске 39-летний мужчина решил продлить срок действия сим-карты и отдал мошенникам сбережения. Об этом сообщает городская полиция.

По информации ведомства, с россиянином связался неизвестный, представившийся оператором сотовой связи. Аферист сказал ему, что у него якобы заканчивается срок действия сим-карты, и предложил продлить ее действие через СМС-код.

Позже с ним связались якобы представители портала «Госуслуги», которые заявили, что мошенники завладели его данными и теперь пытаются оформить на мужчину кредиты. Под этим предлогом злоумышленники предложили россиянину перевести свои сбережения на «безопасный счет».

Магнитогорец последовал инструкциям аферистов и отправил им 470 тысяч рублей. При этом он не только лишился собственных средств, но и некоторой суммы с кредитной карты. Мужчина обратился в полицию, когда понял, что его обманули.

Ранее россиянина арестовали за отправку Украине средств, добытых телефонными мошенниками.