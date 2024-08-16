Украинские дроны мешают тушить пожар в ТЦ «Галактика» в Донецке

Ситуация вокруг пожара в торговом центре «Галактика» в Донецке усугубляется попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами наносить удары по командам спасателей, прибывших на тушение пожара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел страны Родион Мирошник.

«Пожаром охвачено около 10 тыс. кв. метров», — написал он.

16 августа ВСУ обстреляли торговый центр на западе Донецка.

До этого двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в Горловке в ДНР, пострадали при повторном обстреле ВСУ. Отмечается, что во время тушения пожарные несколько раз подвергались обстрелам.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

11 августа мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в городе поврежден машиностроительный завод имени С. М. Кирова при обстреле со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 км к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе.