Военные медики в Сумской области Украины недовольны, из-за того, что им приходится работать практически круглосуточно на фоне атаки ВСУ на Курскую область, сообщает ежедневная британская газета Guardian.
«У нас только несколько часов перерыва в день», — пожаловался один из медработников.
В пятницу, 16 августа, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за сутки составили до 220 военных и 19 единиц бронетехники. Российские бойцы ликвидировали четыре танка, семь бронемашин, восемь бронетранспортеров, два орудия полевой артиллерии, семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины.
Также в ведомстве рассказали, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных, более 80 единиц тяжелой боевой техники.
Ранее в ОДКБ прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.