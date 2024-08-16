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Медики ВСУ пожаловались на критическую ситуацию в Сумской области

В Сумской области украинские медики вынуждены работать круглосуточно

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Shutterstock

Военные медики в Сумской области Украины недовольны, из-за того, что им приходится работать практически круглосуточно на фоне атаки ВСУ на Курскую область, сообщает ежедневная британская газета Guardian.

«У нас только несколько часов перерыва в день», — пожаловался один из медработников.

В пятницу, 16 августа, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за сутки составили до 220 военных и 19 единиц бронетехники. Российские бойцы ликвидировали четыре танка, семь бронемашин, восемь бронетранспортеров, два орудия полевой артиллерии, семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины.

Также в ведомстве рассказали, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных, более 80 единиц тяжелой боевой техники.

Ранее в ОДКБ прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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