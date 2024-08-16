Мужчину обвинили в изнасиловании 12-летней дочери в Подмосковье

В Подмосковье девушка обвинила своего отца в изнасиловании, когда ей было 12 лет. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, молодая девушка обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что летом 2018 года, когда ей было 12 лет, отец совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Это происходило, когда девочка приезжала к нему на дачу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании лица, не достигшего возраста 14 лет. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Москве женщина спустя 23 года обвинила руководителя спортклуба, в котором она занималась в 15 лет, в надругательствах над ней и ее подругами. По словам россиянки, все произошло в 2001 году.

Ранее в Татарстане мужчина насиловал двух соседских девочек и снимал это на камеру.