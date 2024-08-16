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Трое воевавших за ВСУ наемников внесены в перечень террористов

Росфинмониторинг внес трех воевавших за ВСУ наемников в перечень террористов

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Umit Bektas/Reuters

Воевавшие за ВСУ шведский, хорватский и британский наемники внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Уточняется, что в перечень включили Густавссона Матиаса из Стокгольма (родился 3 июня 1975), Пребега Векослава из Загреба (родился 5 июня 1982) и Хардинга Джона из Сандерленда, графства Гайн-Энд-Унр (родился 19 апреля 1963).

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что на территории прибалтийских государств размещены учебные центры для наемников, воюющих на Украине. Их направляют на Украину «для поддерживания значительно убывающей живой силы украинских боевиков».

Также британский политик Дэвид Куртен увидел след НАТО во вторжении ВСУ в Курскую область. По его словам, вторжение ВСУ в российский регион было одобрено Североатлантическим альянсом и стало попыткой захватить Курскую АЭС.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об участии наемников в атаке на Курскую область.

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