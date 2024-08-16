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Активисты движения «Экосистема» очистили часть побережья Охотского моря на Сахалине

Активисты движения «Экосистема» очистили часть побережья Охотского моря на Сахалине

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Всероссийское экологическое движение «Экосистема»

Активисты движения «Экосистема» очистили часть побережья Охотского моря на Сахалине, сообщили организаторы движения. Уборку провели в рамках Всероссийского молодежного форума «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События, форум проходил с 5 по 11 августа.

Представители Сахалинского регионального отделения движения «Экосистема» совместно с другими участниками форума провели экологическую акцию по уборке отходов в селе Стародубском. Всего было собрано 15 мешков по 120 литров и крупногабаритный мусор: сети, бочки. Затем спецтехникой регионального оператора все отходы вывезли на полигон.

Участники не только очистили берег Охотского моря, но и отказались от одноразовой посуды, дали активистам и посетителям возможность выбора вегетарианского типа питания, а также провели лекции, мастер-классы и экоквиз.

«Во все форумы Росмолодежи мы интегрируем программу экологизации в рамках проекта «Зеленый стандарт». На форуме «ОстроVa» платформы Росмолодежь.События для участников в мерч-набор положили многоразовые термокружки, произвели бейджи из переработанной бумаги <...> Эксперты движения провели для участников форума обширную экопрограмму: лекции, мастер-классы, субботник по очистке прибрежной территории Охотского моря и другие активности», – рассказал сопредседатель движения «Экосистема». Андрей Руднев.

В этом году основным направлением форума стал трек «Карьера». Образовательная программа прошла по трем направлениям: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование» и «Карьера. Первые». У участников была возможность попасть в кадровый резерв для ведущих предприятий страны. Для них, а также для жителей и гостей Южно-Сахалинска организовали не только образовательную, но и развлекательную программу.

Ранее стало известно, что в два раза больше россиян отказались от использования одноразовых пакетов.

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