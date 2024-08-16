Неизвестный сломал нос исполнителю песен для «Фиксиков» в Москве

В Москве неизвестные напали на актера озвучивания Арсения Куликова, исполнявшего песни для «Фиксиков». Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Ленинском проспекте. У 20-летнего актера произошел конфликт с неизвестным гражданином, который в результате сломал ему нос.

Молодой человек после произошедшего обратился за помощью в правоохранительные органы. Сейчас полицейские занимаются поисками нападавшего.

Пострадавший, помимо «Фиксиков», участвовал в озвучке фильмов «Очень плохие мамочки – 2», «Оно», «Люк Кейдж» и других.

До этого в Петербурге банда из 15 подростков избила семиклассника ради денег. Сейчас нападавших разыскивают сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее молодые люди катались на самокате вдвоем и избили подростка, который их сфотографировал.