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«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края будут развивать автотуризм

В Красноярском крае появился новый маршрут для автотуристов

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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края представили новый автомобильный маршрут КрасноярскЕнисейск, сообщает пресс-служба компании.

Новый маршрут приведет автотуристов в Енисейск, празднующий в этом году 405-летие.

Маршрут «Енисейск – город-музей» общей протяженностью 338 км рассчитан на 4 дня. Во время преодоления автомаршрута туристы смогут посетить исторические места, среди которых поселок Большая Мурта, село Казачинское и другие.

В конечной точке маршрута, Енисейске, автотуристы смогут посетить дом купца Дементьева, дом Тонконоговых и другие достопримечательности.

Автомаршрут создан с целью развития внутреннего автомобильного туризма в регионе. Всего в Красноярском крае расположено 18 АЗС «Роснефти».

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