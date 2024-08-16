«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края будут развивать автотуризм

«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края представили новый автомобильный маршрут Красноярск – Енисейск, сообщает пресс-служба компании.

Новый маршрут приведет автотуристов в Енисейск, празднующий в этом году 405-летие.

Маршрут «Енисейск – город-музей» общей протяженностью 338 км рассчитан на 4 дня. Во время преодоления автомаршрута туристы смогут посетить исторические места, среди которых поселок Большая Мурта, село Казачинское и другие.

В конечной точке маршрута, Енисейске, автотуристы смогут посетить дом купца Дементьева, дом Тонконоговых и другие достопримечательности.

Автомаршрут создан с целью развития внутреннего автомобильного туризма в регионе. Всего в Красноярском крае расположено 18 АЗС «Роснефти».